Эти прокладки - хороший продукт для людей, которые устали пачкать пальцы и одежду термопастой.

Откровенно говоря, с термопастой очень тяжело работать. Если вы не будете очень осторожны, она проникнет повсюду, и тогда ее будет трудно очистить, и вы не можете использовать ее повторно. Лучшие термопасты часто обладают электропроводностью, поэтому слишком легко повредить оборудование при небрежном использовании, а те, которые не являются таковыми, часто немногим лучше, чем их полное отсутствие.

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У термопрокладок, таких как Heilos от Thermalright, нет этих недостатков. Они просто наклеиваются, а также не проводят электрический ток. Несмотря на это, они обладают высокими тепловыми характеристиками; Thermalright указывает теплопроводность этих прокладок на уровне 8,5 Вт/мК, что не так хорошо, как у высококлассных термопрокладок Extreme Odyssey, но все же это примерно на том же уровне, что и у типичных термопаст на металлической основе.



Компания Thermalright не уточнила, какой именно материал используется в этих прокладках, но похоже, что они созданы на основе силикона, а это означает, что их вряд ли можно будет легко использовать повторно. Это недостаток по сравнению с многоразовыми термопрокладками на графитовой основе, такими как Carbonaut от Thermal Grizzly.

Как мы уже отмечали, у Thermalright уже есть довольно большой каталог термопрокладок, и большинство из них более эффективны, чем Heilos. В результате мы ожидаем, что новые прокладки будут дешевле, чем старые продукты, когда они поступят в продажу. Они будут продаваться предварительно вырезанными для процессоров Intel или AMD, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильную версию.