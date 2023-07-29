Отгрузка стартует в конце августа.

Внутри этого "высокопроизводительного" мини-ПК находится процессор Intel Core i7-12650H, 10C/16T (24 МБ кэш-памяти, до 4,7 ГГц, 45 Вт), а также дискретная графика Intel Arc A730M (GDDR6 6 ГБ, 80–120 Вт). Обе комплектующие предназначены для ноутбуков, но здесь они установлены в компактном настольном ПК.

реклама

Система охлаждения с четырьмя вентиляторами в Minisforum HN2673 позволит мобильным компонентам работать, не беспокоясь о перегреве или троттлинге. Minisforum сообщает, что благодаря обилию вентиляторов эта система охлаждения одновременно и эффективна, и тиха. Воздушные потоки от всех вентиляторов охватывает все углы печатной платы.

Arc A730M представленный на Minisforum отличается объемом видеопамяти. Беглый просмотр официальных спецификаций Intel показывает, что дискретный графический модуль Arc A730M имеет конфигурацию 12 ГБ. Других различий в характеристиках графического процессора или памяти быть не должно.

Мы не сообщали ни о каких новостях, касающихся графического процессора Arc A730M, с тех пор, как в июне 2022 года просочились некоторые тесты. Возможно удивительно, что ни один из ноутбуков, которые с тех пор побывали в лабораториях, не имел этого графического процессора. С 24 ядрами Xe с тактовой частотой до 1,1 ГГц и GDDR6 на 192-битной шине он всего на одну ступень ниже флагманского варианта Intel A770M. Пользователи должны ожидать, что его производительность находится примерно между мобильными GeForce RTX 3050 и 3060, в зависимости от игры.

Полные официальные характеристики Minisforum HN2673 приведены выше. Размеры системы не указаны, но фото под заголовком этой новости должно дать вам примерное представление о размере этой системы. В мини-ПК не всегда есть место для двух дополнительных 2,5-дюймовых дисков, но в этом случае оно есть.

Поскольку Minisforum HN2673 вступил в стадию предварительного заказа, производитель ПК выставил на него специальную скидку. Для этой модели нет базовых вариантов, но цена начинается с 649 долларов за комбинацию 16 ГБ ОЗУ / 512 ГБ SSD. Топовая модель с комбинацией 64 ГБ ОЗУ / 1 ТБ SSD в настоящее время стоит 799 долларов благодаря скидке.