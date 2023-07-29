и опередила Xbox в соотношении 2 к 1

Компания выпустила PS5 в очень опасное время в ноябре 2020 года, поскольку COVID только начал наносить ущерб цепочке поставок технологических компаний. Sony изо всех сил пыталась удовлетворить спрос своих клиентов, пока цепочки поставок, наконец, не начали нормализоваться. Однако теперь, по словам компании, при поддержке своих клиентов она достигла рубежа в 40 миллионов проданных консолей PS5 с момента начала продаж.

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В твите от @Welfare_JBP снимок с фестиваля Microsoft BIG в Бразилии показал, что продажи консоли Xbox Series X/S составили 21 млн+, что почти вдвое меньше продаж PS5 за то же время.

С момента своего запуска компания продолжала добавлять игры в свой каталог, начиная от инди-игр и заканчивая блокбастерами класса AAA. Sony заявляет, что сейчас доступно более 2500 современных игр, и сейчас самое лучшее время для покупки PS5.

Наряду с обширной библиотекой игр Sony также работает над инновационными аксессуарами для PS5. С помощью беспроводного контроллера премиум-класса DualSense Edge и гарнитуры PlayStation VR2 компания искала способы улучшить общее впечатление своих клиентов. Также ходят слухи о работе компании над новой модификацией PS5.

Sony отметила: "Мы разработали PS5 учитывая пожелания сообщества и внедрили инновации, такие как адаптивные триггеры и тактильная обратная связь в контроллере DualSense, а также PlayStation VR2, PlayStation Studios и наши сторонние партнеры активизировались, чтобы воспользоваться этими возможностями и расширить свой творческий инструментарий для совершения рывка в позитивных впечатлениях которые они дают геймерам".