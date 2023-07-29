После двух кварталов убытков, Intel объявила о прибыли - помог бум искусственного интеллекта

Выручка Intel за второй квартал 2023 года упала на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 12,9 млрд долларов. Аналогичным образом, каждое отдельное подразделение, кроме IFS, сообщило об убытках за квартал, при этом самое большое снижение выручки - на 38% (до 1,4 млрд долларов) - произошло для сетей и периферийных устройств (NEX). Далее по порядку доходы центров обработки данных и искусственного интеллекта (DCAI) упали на 15% до 4 млрд долларов, Client Computing Group (CCG) - на 12% до 6,8 млрд долларов, а Mobileye - на 1% до 454 млрд долларов.

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IFS, тем не менее, продемонстрировала прибыль - $232 млн за квартал. Intel вернулась к доходности с чистой прибылью в размере 1,5 миллиарда долларов по сравнению с убытком в 500 миллионов долларов в том же квартале год назад и убытком в 2,8 миллиарда долларов в предыдущем квартале.

"Наши результаты за второй квартал превзошли прогнозы, поскольку мы продолжаем работать над нашими стратегическими приоритетами, в том числе наращивая темпы производства чипов и выполняя наши планы по продуктам и процессам", - говорится в заявлении гендиректора Intel Гелсингера. "У нас также есть все возможности извлечь выгоду из значительного роста континуума ИИ, отстаивая открытую экосистему и полупроводниковые решения, которые оптимизируют производительность, стоимость и безопасность для демократизации ИИ от облака до предприятия, периферии и клиента".

ИИ становится привлекательной отраслью, и во время разговора о прибылях и убытках Гелсингер не скрывал планов Intel по "внедрению ИИ во все продукты", включая клиентские, периферийные, корпоративные, розничные и производственные, а также промышленные. Будет интересно посмотреть, как это отразится в финансовом отношении в ближайшие кварталы и в следующем году.

Говоря о перспективах Intel на будущее, производитель чипов продолжает придерживаться плана по выпуску пяти техпроцессов за четыре года. Кроме того, будущие архитектуры процессоров Intel находятся в процессе разработки: ожидается, что Meteor Lake (построенный на базе техпроцесса Intel 4) выйдет на стадию продукта в третьем квартале этого года, в то время как Arrow Lake и Lunar Lake должны быть выпущены в соответствии с графиком в 2024.

Что касается серверных процессоров, Emerald Rapids все еще должен быть выпущен в четвертом квартале этого года, за ним следует Sierra Forest в первой половине 2024 года, а затем Granite Rapids, оба из которых основаны на техпроцессе Intel 3.

"Помимо выполнения наших дорожных карт техпроцессов и продуктов в течение квартала, мы продолжаем двигаться к достижению нашей цели по сокращению затрат на 3 миллиарда долларов в 2023 году и на 8 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов к концу 2025 года", - сообщил Гелсингер.

Инвесторы пока положительно реагируют на неожиданную прибыль и общее позиционирование Intel. Акции Intel выросли более чем на 5% на рыночных торгах, что свидетельствует об уверенности в том, что Intel продолжит выполнять свои планы и углубляться в потенциально крупный рынок ИИ.