"Компания не инициировала изменение цен на свои процессора в настоящее время, никаких дальнейших комментариев по этому вопросу", - говорится в заявлении Intel для hardwareLUXX.

Все началось с сообщения модератора форума PCGamesHardware, в котором утверждалось, что он слышал от оптовиков, что Intel планирует повысить цены на все производимые в настоящее время процессоры. По версии модератора, Intel решила направить прибыль от повышения на финансирование строительство новых заводов.

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Слух казался достаточно правдоподобным, чтобы получить некоторую поддержку в средствах массовой информации, и это по-видимому не понравилось Intel, которая выступила и отрицала, что отправляла письмо такого содержания. Intel также пошла еще дальше и прямо заявила, что не планирует менять цены на свои процессоры прямо сейчас.

Итак, в ближайшем будущем повышения цен на Raptor Lake не предвидится, если вообще когда-либо произойдет. Как правило цены на ЦП со временем снижаются, а не растут, хотя иногда бывают исключения.

Intel предлагает более двух десятков SKU Raptor Lake для настольных ПК с учетом вариантов "KS", "K", "KF", "F" и "T", а также моделей без обозначений. Вот розничные цены (на Amazon) на некоторые из них.

Core i9-13900K: $568.70

Core i9-13900KF: $544.99

Core i9-13900: $499.99

Core i7-13700K: $409

Core i7-13700KF: $389.99

Core i7-13700: $379

Core i5-13600K: $317.43

Core i5-13600KF: $289.99

Core i5-13500: $247.98

Core i5-13400F: $206.99

Core i5-13400: $202.99

Core i3-13100: $139.99

Core i3-13100F: $111

Имейте в виду, что это текущие розничные цены, которые могут колебаться.