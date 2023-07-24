Intel Raptor Lake-S Refresh 14 готовится к выпуску в конце 2023 года.

Этой осенью первыми появятся чипы серии K, а в следующем году за ними последуют предложения серии не K. Разблокированные чипы будут состоять из Core i5-14600K, i7-14700K и i9-14900K. 14900K будет 24-ядерным процессором (8P + 16E) с базовой тактовой частотой 3,2 ГГц и частотой Boost 6 ГГц. Чип имеет базовый TDP 125 Вт и PL2 253 Вт. Как и его предшественник, он будет иметь 36 МБ кэш-памяти L3.

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Core i7-14700K будет 20-ядерным (8P + 12E) с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и разгоном до 5,6 ГГц. Без TVB его тактовая частота будет на 400 МГц ниже, чем у i9-14900K. E-ядра будут иметь тактовую частоту 4,3 ГГц по сравнению с 4,4 ГГц на 14900K. У него будет 33 МБ кэш-памяти L3 и потолок PL2 около 250 Вт.

Core i5-14600K будет иметь 14 ядер (6P + 8E) с базовой тактовой частотой 3,5 ГГц и возможностью разгона до 5,3 ГГц. E-ядра будут работать на частоте 4 ГГц. В отличие от своих братьев и сестер, у него не будет Turbo Boost 3.0, а его тактовая частота на 300 и 700 МГц ниже, чем у 14700K и 14900K соответственно. Он будет содержать 24 МБ кэш-памяти L3 и пиковую мощность PL2 230 Вт.

ЦП 14-го поколения, отличные от K, будут иметь те же характеристики ядра, что и их аналоги K. Разница возникает с точки зрения тактовой частоты Boost, где частота компонентов серии K немного выше, чем у их братьев, серии не K. Количество ядер и кеш-память такие же, как у процессоров серии K, как указано в твите ниже: