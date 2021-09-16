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Министерство юстиции США объявило в среду, что Стефан Хе Цинь, основатель двух хедж-фондов, ориентированных на криптовалюту, который признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами в феврале, был приговорен к 90 месяцам тюремного заключения за свои действия.

Фонды Цина назывались Virgil Sigma и VQR. Оба должны были предложить инвесторам способ получения прибыли на криптовалютном рынке, который «не подвергался никакому риску, связанному с движением цены криптовалюты вверх или вниз, и, следовательно, обеспечивал относительно безопасные и ликвидные инвестиции».

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Прокурор США Одри Штраус заявила, что средства Цинь на самом деле были направлены на его личную выгоду, а не на солидную финансовую прибыль для инвесторов:

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«Инвесторы Циня вскоре обнаружили, что его стратегии были не более чем замаскированным средством присвоения и несанкционированного инвестирования средств клиентов. Столкнувшись с просьбами о предоставлении прибыли, которые он не мог выполнить, Цинь украл средства из фонда VQR, чтобы удовлетворить требования своих жертв-инвесторов. Наглая и широкомасштабная схема Цинь разорила его инвесторов на сумму более 54 миллионов долларов, и он был приговорен к длительному тюремному заключению сроком более семи лет в федеральной тюрьме".

Министерство юстиции заявило, что в дополнение к 90-месячному тюремному заключению, Цинь должен выплатить инвесторам 54793532 долларов и что фонд Вирджила Сигмы и VQR прекратили деятельность, а также будут ликвидированы.

