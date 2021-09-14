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10 сентября усилия Сальвадора по привлечению энтузиастов цифровой валюты продолжились: в отчете Agence France-Presse (AFP) говорится, что страна решила освободить иностранных инвесторов от налогов на прибыль, полученную в результате купли и продажи криптовалюты.

Денежные операции с криптовалютой эффективно рассматривают как актив, который инвесторы хотят покупать, когда он недооценен, и продавать, когда он переоценен. Волатильность криптовалютного рынка делает его отличным кандидатом для людей, желающих удержать монету, пока что-то вроде, скажем, публичной компании не поднимет ее стоимость.

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Инвесторам в биткоин довольно сложно определить, сколько они будут должны налогов. (Или, как и в случае с любой другой формой инвестиций, как минимизировать сумму, которую им придется заплатить.) Поэтому Сальвадор решил отменить налоги на криптовалюту, чтобы привлечь инвесторов и энтузиастов в свою страну.

«Когда инвестор получает прибыль с продажи биткоинов, то он не будет платить налоги. Мы это сделали для поощрения иностранных инвестиций», - рассказал в интервью AFP один из юристов президента Наиба Букеле. «Мы убрали налоги, которые нужно было платить на увеличение капитала и на доход».

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Отчет был опубликован всего через два дня сразу, как Сальвадор стал 1-й страной, которая признала биткоин законным платежным средством . Это не было плавным переходом - особенно с учетом того, что стоимость биткоина упала с 52 944 долларов до 42 830 долларов в то утро, - но обращение к иностранным инвесторам показывает, что Сальвадор по-прежнему привержен криптовалюте.