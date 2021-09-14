Материнская плата Biostar Z590 Cryptominig позволяет майнить с 9 видеокартами и 10 SSD
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Для создания серьезной специализированной установки для майнинга криптовалюты требуется специализированное оборудование, которое включает в себя материнские платы, графические процессоры, блоки питания для конкретных криптовалют, а также дополнительные возможности хранения для фермеров Chia. Biostar сегодня представила материнскую плату, предназначенную для майнинга нескольких криптовалют с использованием высокопроизводительного чипсета Intel Z590.
В основе этого зверя, получившего название TZ590-BTC DUO, находится чипсет Z590, подключенный к сокету LGA 1200, способный вмещать все процессоры Intel 10-го и 11-го поколения Core. Можно подключить до 128 ГБ памяти DDR4, работающей на частоте 3200 МГц, что оказалось важным фактором для операций по добыче монет Chia. Но эта плата пригодна не только для Chia, также ее можно использовать для майнинга множества различных криптовалют.
Один слот PCIe 4.0 x16 и восемь дополнительных слотов расширения PCIe 3.0 x1 предоставляют множество возможностей для добавления видеокарт, использующихся для майнинга Ethereum.
Помимо многочисленных слотов расширения PCIe, на плате размещены четыре слота NVMe PCIe M.2 SSD и разъемы SATA III для 10 дополнительных жестких дисков. Эта установка идеально подходит для майнинга монет Chia, где быстрые твердотельные накопители используются для построения графиков, а более медленные жесткие диски SATA используются для их хранения.
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Эта плата имеет один порт PS/2 для мыши и клавиатуры, один порт HDMI для вывода на внешний дисплей, один порт VGA для поддержки более старых дисплеев, четыре порта USB 3.2 Gen1 и два порта USB 2.0. Подключение к интернет через единственный порт Gigabit Ethernet обеспечивается чипсетом Intel I219V LAN.
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