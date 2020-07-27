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Twitter-аккаунт @aaple_lab, специализирующийся на публикации «яблочных» утечек из разных источников, сообщил о том, что по неподтверждённой информации Apple планирует выпустить iPhone SE Plus в марте следующего года.

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Также сообщаются и характеристики устройства: LCD-дисплей диагональю 5,5”, поддержка сетей четвёртого поколения, биометрический сканер TouchID, мощнейший процессор Apple A13 Bionic, 3 гигабайта оперативной памяти, двойная камера с основным модулем на 12 мегапикселей и, самое главное, цена в 399 или 449 долларов США.

Исходя из предоставленной информации, можно сделать вывод, что внешне аппарат будет почти полностью идентичен iPhone 7/8 Plus.

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Информация о цене выглядит весьма сомнительно, ведь Apple вряд ли бы стали продавать iPhone SE Plus по цене более маленькой версии ($399). Поэтому "яблочная" корпорация либо снизит цену на обычный SE, к примеру, на 50 долларов, либо установит на SE Plus ценник в 499 долларов.

Важно отметить, что к данной информации стоит относиться с долей скептицизма, т. к., хоть она и выглядит весьма правдиво и логично, это, всего лишь, слух, не более того.