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Популярная общественная организация "Отряды Путина" в своём очередном видеоролике внезапно выступила с резкой и решительной критикой новомодной социальной сети Clubhouse.

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По мнению активистов Отрядов Путина, Clubhouse представляет значительную угрозу для молодёжи России, особенно для юных мужчин, которые, находясь под влиянием социальной сети, вынуждены просиживать ночи в виртуальном пространстве. Так же обозначены остальные проблемы Clubhouse: бардак, притоны, развал всего, аморальность, пьянство. Участники Отрядов озабочены тем, что данная социальная сеть в перспективе может подтоптать всю Россию своей аморальностью, нанеся ей непоправимый урон. Кроме того, Clubhouse способен нанести удар по демографии, которую в прошлом году подвела пандемия.

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Итог собрания активистов неутешителен: 100% личного состава требуют незамедлительно прекратить всякую деятельность Clubhouse. Кроме того, на заднем фоне обсуждений мы можем услышать, что социальные сети ещё и усугубляют неоднократно озвученную на протяжении последних полутора лет проблему с чипированием.

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Никаких комментариев со стороны Кремля пока не последовало, но уже известно, что планировавшийся ранее разговор в Clubhouse Президента России В.В. Путина с главой SpaceX, Tesla, The Boring Company и Neuralink И. Р. Маска не состоится, поскольку российская сторона не получила ответов на уточняющие вопросы.