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Сегодня, 30 июня, многие новостные сайты распространяли в формате свежей новости результаты тестирования ожидаемой новинки от AMD - процессора AMD Ryzen 5 3600XT из свежей линейки Matisse Refresh. В противники ему был выбран очередной претендент на звание народного процессора - Intel Core i5-10400. Первоисточником распространения информации стал китайский канал Teclab, разместивший видео на сайте bilibili.com.

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Как и положено в наши времена, новость многими была принята за чистую монету и мгновенно растиражирована. Однако, нашлись и внимательные зрители, быстро распознавшие очевидный фейк. Дело в том, что видимая часть серийного номера продемонстрированного на видео процессора выдаёт в нём стандартный Ryzen 5 3600, а вовсе не новую ХТ версию.

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Сейчас новостные сайты уже начали отмечать данную новость как фейковую, а нам остаётся только быть внимательнее и тщательнее выбирать источники информации.

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В продажу новые процессоры Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT поступят уже через неделю, 7 июля. Тогда и появятся тесты, заслуживающие доверия.