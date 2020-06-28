Графика Cyberpunk 2077 сильно изменилась за последние 2 года
Релиз долгожданной Cyberpunk 2077 неизбежен, как восход Солнца. Пусть выход новинки вновь отложен, но ожидания от неё столь высоки, что игроки готовы подождать ещё, лишь бы получить максимально качественную версию.
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Закономерно, что по мере приближения релиза в сеть начинает поступать новая информация, а также игровые ролики. YouTube канал Cycu1, специализирующийся на роликах со сравнением графики различных версии игр, выпустил соответствующий ролик и для Cyberpunk 2077. Он наглядно демонстрирует изменения графики в билдах 2018 и 2020 годов.
Несложно заметить, что в первую очередь серьёзно выросла детализация и проработка персонажей. Сильно изменилась модель освещения, особенно это заметно по локальным источникам света. В отдельных эпизодах применена другая схема коррекции гаммы. Не буду давать оценку данным метаморфозам, каждый сам сможет для себя решить, в какую сторону изменилась игра.
рекламаНовой датой выхода Cyberpunk 2077 назначен день 19 ноября 2020 года. Если, конечно, судьба-злодейка в очередной раз не внесёт свои коррективы.
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