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Релиз долгожданной Cyberpunk 2077 неизбежен, как восход Солнца. Пусть выход новинки вновь отложен, но ожидания от неё столь высоки, что игроки готовы подождать ещё, лишь бы получить максимально качественную версию.

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Закономерно, что по мере приближения релиза в сеть начинает поступать новая информация, а также игровые ролики. YouTube канал Cycu1, специализирующийся на роликах со сравнением графики различных версии игр, выпустил соответствующий ролик и для Cyberpunk 2077. Он наглядно демонстрирует изменения графики в билдах 2018 и 2020 годов.

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Несложно заметить, что в первую очередь серьёзно выросла детализация и проработка персонажей. Сильно изменилась модель освещения, особенно это заметно по локальным источникам света. В отдельных эпизодах применена другая схема коррекции гаммы. Не буду давать оценку данным метаморфозам, каждый сам сможет для себя решить, в какую сторону изменилась игра.

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Новой датой выхода Cyberpunk 2077 назначен день 19 ноября 2020 года. Если, конечно, судьба-злодейка в очередной раз не внесёт свои коррективы.