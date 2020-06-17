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Новое фото живого сравнения размеров PlayStation 5 и Xbox One X

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На просторах китайского сегмента интернета всплыло новое фото, на котором запечатлена консоль PlayStation 5 во всей красе. Да не одна, а рядом с приставкой Xbox One X и портативной Nintendo Switch. Это одна из первых неофициальных фотографий новинки, и она позволяет вживую оценить значительные габариты next-gen по версии Sony.

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Какие-либо комментарии тут излишни - PS5 просто огромна на фоне Xbox One X. На фото красуется более крупная версия с приводом, но и модель без него сохранит ту же высоту, став тоньше только с одного края.

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Очевидно, что Sony вынуждена была пойти на такое увеличение размеров из-за горячего нрава производительной начинки новой консоли. Несмотря на применение передового 7-нм техпроцесса мощные современные микропроцессоры не становятся холоднее, всё ещё требуя достаточно громоздких систем охлаждения. Стоит напомнить, что и будущая консоль Microsoft Xbox Series X тоже заметно превышает предшественников по габаритам, однако сохраняя прежнюю высоту и довольствуясь всего одним вентилятором.

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Сравнительные размеры грядущих новинок и старших версии консолей текущего поколения можно видеть на фото ниже.

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