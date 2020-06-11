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На днях по интернету разошлись и наделали много шума фотографии новых эталонных видеокарт NVIDIA RTX 3080. Необычная компоновка новой системы охлаждения породила множество рассуждений и споров, а мастеров компьютерной графики вдохновила на создание 3D-моделей и макетов.

Как это часто бывает перед анонсом долгожданной новинки, очередной слив был лишь вопросом времени. И вот перед нами на фото во всей красе предстаёт радиатор будущих видеокарт в его первозданном виде, отдельно от видеокарты и без защитного кожуха. Мы можем видеть достаточно крупную не разборную конструкцию с испарительной камерой и 4 большими тепловыми трубками, пронизывающими все секции алюминиевых рёбер насквозь. Напомню, в данной СО применены 2 вентилятора, расположенные по разные стороны радиатора.

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Поскольку ранее такая компоновка системы охлаждения видеокарт никем не применялась, сложно судить об эффективности данного решения. Охлаждение референсных карт текущего поколения NVIDIA в своё время тоже внушало доверие и подкупало привлекательным видом, однако реальная практика показала его относительно низкую эффективность, особенно в случае разгона.

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Анонс новых видеокарт ожидается во второй половине 2020 года.