Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Sony официально представила миру дизайн и первые подробности геймпада для своей будущей консоли. Новый контроллер получил наименование DualSense и заметно переработанный дизайн.

реклама

Название решено было сменить из-за значительно изменившегося внешнего вида. Геймпад стал более обтекаемым, приобрёл цельную форму, плавные контуры. Кнопка PlayStation приобрела форму соответствующего логотипа, вспомогательные кнопки, крестовина и основные кнопки больше не выделены тактильно в отдельных цилиндрах, форма курков также изменилась. Световая панель теперь видна по бокам сенсорного экрана. Кнопка Share переименована в Create. О её новых функциях обещают рассказать позже.

реклама

Что касается технического оснащения, то теперь в геймпад встроены несколько микрофонов, а подключение к консоли производится с помощью USB Type-С, соответственно, контроллер по-прежнему будет использовать встроенный аккумулятор. Обещаны новые драйверы точечной вибрации, а так же динамическое сопротивление при нажатии курков и кнопок L2 и R2, чтобы усилить уровень погружения в игру.

реклама

Геймпад выполнен в двухцветном чёрно-белом дизайне, что явно указывает на то, что и сама PlayStation 5 будет выдержана в этом стиле.

О самой консоли пока не слова, лишь обещание показать финальный дизайн в ближайшие месяцы.