В рейтинге 50 самых мощных суперкомпьютеров СНГ продукция AMD присутствует только в 3 позициях
Совсем недавно, 31 марта 2020, обновился список 50 самых мощных суперкомпьютеров СНГ, который составляется Научно-исследовательским вычислительным центром МГУ имени М.В.Ломоносова и Межведомственным Суперкомпьютерным Центом РАН.
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В рейтинге произошло одно значимое и несколько минорных изменений. Главное - появился новый лидер. Ожидаемо, с огромным отрывом первую строчку занял Кристофари - новый проект дочерней компании Сбербанка SberCloud (ООО «Облачные технологии») и NVIDIA. Причём отрыв от прошлого лидера, Ломоносов-2, значителен: 8.8 PFlop/s против 4.9 в пиковой производительности, и 6.7 PFlop/s против 2.5 в производительности по тесту Linpack. Этот суперкомпьютер оказался настолько мощным, что попал на 29 место уже во всемирном рейтинге. Кроме Кристофари в рейтинг так же попали ещё два новичка, на 15 и 37 места. Кроме того, три системы были модернизированы и улучшили свои позиции.
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Отдельный интерес представляет изучение компонентной базы участников списка. Сразу бросается в глаза тотальное доминирование продукции компаний Intel и NVIDIA. На процессорах Intel Xeon основаны почти все системы, также активно применяются ускорители вычислений от NVIDIA. Продукция AMD пока что представлена весьма скудно, это процессоры Opteron на 39 и 50 позициях, а также ускорители Radeon Instinct MI50 в новичке PetaNode 1.0 Cluster на 37 позиции. Для соединений узлов чаще всего применяется сеть InfiniBand.
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Следующее обновление рейтинга планируется на 21 сентября 2020 года.
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