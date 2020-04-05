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Релиз очередного ремейка из серии Resident Evil, на этот раз за номером 3, символично состоялся 3 апреля. Игра получила смешанные оценки, хотя в целом была принята положительно.

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Но вот одна деталь, которую многие могли в пылу побега от жутких зомби и ужасного Немезиса и не заметить, привела ярых фанатов серии в бешенство. Твиттер разработчиков оказался завален гневными комментариями, вплоть до угроз судебных исков. Что же можно вызвать такое негодование?

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Оказалось, всё дело в юбке. И не простой, а невероятно каноничной. Как, возможно, многие игроки со стажем помнят, по канону главная героиня игры, член полицейского отряда S.T.A.R.S. Джилл Валентайн, одета в обтягивающий синий топ и неопределённого цвета мини-юбку. И если с топом в классическом скине персонажа всё в порядке, то вот юбку разработчики заменили на скирты - шорты с расклёшенными штанинами, визуально напоминающие юбку. Вроде понятно, что сделано это для того, чтобы игроки не пытались заглянуть под юбку отважному стражу правопорядка, тем более в игре немало моментов, когда Джилл вынуждена проползать на четвереньках под развалинами.

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Однако, такое пренебрежение к канону вызвало бурю негодования. Современные ремейки классики всё чаще стали подвергаться цензуре и коррекции в погоне за желанием угодить наиболее маргинализированным представителям сообщества, постоянно ищущим повод обвинить авторов хоть в чём-нибудь. К счастью, энтузиасты-моддеры уже освоились в инструментах для работы с игрой, благо она использует те же технологии, что и прошлый ремейк. Мод, приводящий внешний вид Джилл Валентайн в порядок, уже готов

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Всё это может показаться пустяком, однако подобные пустяки уже становятся тенденцией, что не может не настораживать. Каким станет игропром в будущем? Не пойдёт ли он по пути, который выбрала компания Netflix, готовая для своих экранизаций исковеркать любой первоисточник, лишь бы не быть обвинённой в недостаточной толерантности? Время покажет. А пока остаётся надеяться, что, если ремейк Silent Hill 3 когда-нибудь состоится, нам не придётся увидеть там Хизер в рваных джинсах и кроссовках.