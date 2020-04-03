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Совсем недавно, 18 марта, компания Sony провела техническую презентацию, на которой главный архитектор PlayStation 5 Марк Церни рассказал о железной начинке и возможностях новой консоли. Его довольно сумбурный и беглый рассказ о некоторых нововведениях вызвал массу вопросов, на часть из которых он попытался ответить в масштабном интервью для Digital Foundry.

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Речь снова пошла исключительно о железной составляющий и особенностях работы новой консоли. Игры по-прежнему не обсуждаются, Sony явно не желает распылятся на мелкие утечки и порционную подачу информации, готовится масштабная презентация стартовой линейки.

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Вполне естественно, что больше всего вопросов было вызвано рассказом об APU консоли, особенно переменных частотах работы его вычислительного и графического компонентов. Впрочем, забегая вперёд, стоит отметить, что даже после попытки Церни прояснить ситуацию с частотами, вопросов к нему меньше не стало. Церни подчеркнул, что Sony пошла на разработку такой системы для того, чтобы не повторить ошибки прошлых консолей, которые могли перегреваться и троттлить в неблагоприятных условиях работы. По его заявлению PlayStation 5 будет работать совершенно одинаково в любых условиях, в любой игровой ситуации. При этом в одном предложении он уверяет, что система всё сделает сама и разработчикам не нужно ни о чём беспокоится, а в другом говорит, что нужно будет на этапе разработки оптимизировать игры по энергопотреблению. GPU будет оптимизирован для снижения энергопотребления в моменты простоя и падения вычислительной нагрузки. Аппаратная совместимость будет обеспечена особым профилем работы APU, в котором он будет эмулировать тайминги и частоты процессоров прошлых консолей.

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Вторым главным новшеством стал сверхбыстрый SSD, ситуация с ним куда яснее. В PS5 система сможет обращаться к файлам не по именам, а по короткому ID, что должно ускорить их поиск и чтение. Благодаря быстрой загрузке станет возможным серьёзно разгрузить оперативную память. Теперь нет необходимости держать там игровые звуки или часто повторяющиеся на карте объекты, подгрузить файл с SSD можно настолько быстро, что задержка будет попросту невидима, так как занимает время, равное обработке 1-2 кадров графики.

Последней темой для осуждения стал звук. Sony делает особый акцент на том, что PS5 станет большим шагом вперёд в плане качества звуковой картины. Новый аудиодвижок Tempest Engine может обрабатывать в разы больше источников, чем его предшественники и пресловутый Dolby Atmos. Для каждого звука можно будет учитывать большое количество параметров, вплоть до таких экзотичных, как задержка звука между ушами. Tempest Engine в теории может выдавать производительность в 100 гигафлопс с пропускной способностью 20 ГБ/с, но на практике будет серьёзно ограничен, чтобы не мешать расчётам графики. Система озвучки будет гибридная, Tempest задействован для основных игровых звуков, фоновую музыку и звуки обрабатывает компонент попроще. Впрочем, на старте консоли все эти выдающиеся возможности будет доступны только в наушниках, полноценная поддержка систем 5.1 и 7.1 будет реализована позже.

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В конце интервью Марк Церни намекнул, что не за горами момент, когда нам уже покажут не только внешний вид консоли, но и её полную разборку с демонстрацией системы охлаждения. Не сомнений, что на Sony оказала влияние аналогичная демонстрация грядущей Xbox.