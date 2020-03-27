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Россияне уже оставляют отзывы о приставке PlayStation 5

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Забавная ситуация произошла с горячо ожидаемой приставкой следующего поколения PlayStation 5. Пока мир томится в ожидании новинки, россияне уже вовсю оставляют отзывы на страничке продукта. Оказалось, что популярная торговая сеть открыла страничку-заглушку будущей позиции, а внимательные пользователи это обнаружили. 

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Среди отзывов уже можно встретить как и откровенный стёб и глумление, так и философские рассуждения на тему того, что next-gen оказался не таким уж и next. А всё потому, что новые приставки опережают прошлые версии не так сильно, как те в свою очередь опережали предшественниц. Так, PS5 опережает PS4 в 5,5 раз, а PS4 Pro всего в 2,5 раза. В то время как сама PS4 опережала PS3 в 8 раз. Такая же история и с приставками серии Xbox. Пользователи явно настраивались на куда большие перемены, ведь очевидно, что новые видеокарты и процессоры, которые будут представлены в этом году, оставят будущие консольные новинки далеко позади.

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Что интересно, магазин указывает в качестве даты выхода PlayStation 5 31 декабря 2020 года, что, впрочем, может быть просто предварительной датой, никак не связанной с реальным положением дел. О цене по-прежнему ни слова.

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