Представители компьютерной индустрии утверждают, что Е3 2020 будет отменена
Из-за набирающей обороты эпидемии коронавируса COVID-19 по всему миру отменяются массовые мероприятия и вводятся карантинные меры. Похоже, печальная участь ожидает и самую главную выставку в мире компьютерных игр. Сразу несколько представителей индустрии прямо заявили, что решение об отмене Е3 2020 уже принято, о нём официально сообщат в ближайшее время.
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Devolver Digital в своей ленте Twitter прямо заявляют, что потенциальным посетителям выставки пора сдавать билеты и отменять бронь в отелях.
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Новостной редактор Kotaku Jason Schreier в своём Twitter также заявил, что уже из нескольких источников получил информацию от отмене мероприятия. Позднее он написал, что надёжный источник сообщил: решение принято и скоро будет объявлено официально.
рекламаВпрочем, эпидемия может оказаться и не главной причиной, а всего лишь удобным предлогом. В последние годы наметилась такая тенденция, что крупные участники Е3 всё чаще отказываются от участия в пользу проведения собственных мероприятий. Например, компания Sony пропустила прошлогоднюю Е3 и не планировала посещать грядущую.
E3, она же Electronic Entertainment Expo, проводится ежегодно с 1995 года, ранее выставка не отменялась.
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