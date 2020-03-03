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Пользователь популярного ресурса Reddit с говорящим ником DeadMan3000 обнаружил неожиданную и забавную проблему с материнскими платами производства компании Gigabyte.

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Каким-то образом он сумел экспериментально обнаружить, что, если в настройках BIOS установить значение даты на 19 января 3001 года и позже, то после чистой установки с такими настройками система Windows 10 наотрез откажется запускаться. Что интересно, операционная система не запустится, даже если вернуть параметры даты к реальным значениям.

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Другие пользователи Reddit уже подтвердили, что проблема наблюдается на любых платах Gigabyte, построенных на базе чипсетов обоих производителей - Intel и AMD. Кроме того, к обсуждению подключился разработчик программного обеспечения Matt Johnson-Pint, работающий в Microsoft, в своём блоге он собрал перечень программных ошибок , вызванных наличием в 2020 году дополнительного дня в виде 29 февраля.

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Чем может быть вызван этот программный дефект материнских плат, точно неизвестно, столкнуться с ним обычный пользователь может лишь в случае опечатки при вводе даты. Как бы то ни было, у компании Gigabyte есть достаточно времени для того, чтобы найти источник ошибки и выпустить обновлённые версии BIOS, прежде чем проблема станет актуальна в глобальном масштабе.