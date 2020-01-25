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Представители компании МЦСТ, занимающейся разработкой процессоров семейства Эльбрус, поделились информацией о планах на будущее.

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Уже в этом году ожидается выход процессора Эльбрус-8СВ - усовершенствованной версии Эльбрус-8С. Его отличает поддержка памяти DDR4-2400, увеличенная до 1,5 ГГц рабочая частота, а также выросший практически вдвое IPS.

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В конце 2021 года ожидается окончание разработки нового флагмана компании Эльбрус-16С. Этот процессор будет обладать уже 16 ядрами, способными работать на частоте до 2 ГГц, вдвое будет увеличен кэш 3 уровня, до 32 Мб. Количество транзисторов в кристалле превысит 6 миллиардов, а его площадь составит порядка 400 кв.мм, при этом TDP составит порядка 100 Вт. Кроме того, в будущей линейке планируются модели Эльбрус-12С с 12 ядрами, соответственно, и Эльбрус-2С3, содержащий 2 вычислительных и графическое ядро. Планируется, что все новинки будут производиться на мощностях TSMC в 2022 году по нормам 16-нм техпроцесса. Первые опытные образцы уже получены и сейчас проходят испытания.

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МЦСТ по-прежнему позиционирует свои процессоры, как решения для оборонки, госсектора и промышленной автоматизации. Планов выпуска потребительских версий нет, поскольку этому препятствуют малые объёмы производства (и, как следствие, высокие цены), малое количество программного обеспечения, адаптированного для работы с архитектурой VLIW/RISK, сильное падение производительности при работе с х86-64 программами в режиме эмуляции.