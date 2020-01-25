Российский промышленный планшет MIG Т10 х86 доступен для предзаказа по цене от 105000 рублей
Российская компания Mobile Inform Group открыла предзаказы на новый защищённый планшет MIG Т10 х86, способный работать под управлением ОС Astra Linux и Windows 10 Pro. Устройство предназначено для работы в суровых условиях, будь то жара, мороз, пылевые бури или проливной дождь.
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Устройство оборудовано 10-дюймовым экраном с разрешением 1920х1200, прикрытым ударопрочным стеклом. Корпус планшета сертифицирован по стандарту защиты IP67, а также заявлена стойкость к падению с высоты до 1,2 метра на бетон. Что касается начинки, то основана новинка на 4-ядерном процессоре Intel Appololake N3450 с частотой до 2,2 ГГц, снабженного 4 или 8 Гб оперативной памяти. Постоянной памяти может быть от 64 до 512 Гб. В комплекте богатый набор интерфейсов: USB-С, 2 порта USB3.0 Type A, NFC, поддержка MicroSD объёмом до 256 ГБ, типа Pogo-pin. Естественно, работа с навигационными системами GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Gallileo с возможностью одновременного отслеживания позиции двумя системами параллельно для повышения точности и устранения ошибок позиционирования, Bluetooth 4.1 и WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.Так же планшет доступен в версии с поддержкой сим-карты и 3G/4G/LTE. Камер две, фронтальная на 5 Мп без каких-либо изысков, задняя на 8 Мп со вспышкой и автофокусом.
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Что качается аккумулятора, то он здесь съёмный с возможностью горячей замены, морозоустойчивый, а ёмкость составляет внушительные 11700 мАч. Производитель обещает от 12 часов работы при температурах до -20, и до 5 часов на суровом морозе в -30.
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В виде дополнительных модулей доступны сканер отпечатка пальца и сканер штрих-кодов.
рекламаЦена на сайте производителя составляет 105065 рублей. Кроме того, доступна версия MIG Т10 ARM на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 450 либо Snapdragon 632, работающая под управлением Android 9.0. Её стоимость составляет 84621 рубль.
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