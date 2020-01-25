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Российская компания Mobile Inform Group открыла предзаказы на новый защищённый планшет MIG Т10 х86, способный работать под управлением ОС Astra Linux и Windows 10 Pro. Устройство предназначено для работы в суровых условиях, будь то жара, мороз, пылевые бури или проливной дождь.

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Устройство оборудовано 10-дюймовым экраном с разрешением 1920х1200, прикрытым ударопрочным стеклом. Корпус планшета сертифицирован по стандарту защиты IP67, а также заявлена стойкость к падению с высоты до 1,2 метра на бетон. Что касается начинки, то основана новинка на 4-ядерном процессоре Intel Appololake N3450 с частотой до 2,2 ГГц, снабженного 4 или 8 Гб оперативной памяти. Постоянной памяти может быть от 64 до 512 Гб. В комплекте богатый набор интерфейсов: USB-С, 2 порта USB3.0 Type A, NFC, поддержка MicroSD объёмом до 256 ГБ, типа Pogo-pin. Естественно, работа с навигационными системами GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Gallileo с возможностью одновременного отслеживания позиции двумя системами параллельно для повышения точности и устранения ошибок позиционирования, Bluetooth 4.1 и WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.Так же планшет доступен в версии с поддержкой сим-карты и 3G/4G/LTE. Камер две, фронтальная на 5 Мп без каких-либо изысков, задняя на 8 Мп со вспышкой и автофокусом.

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Что качается аккумулятора, то он здесь съёмный с возможностью горячей замены, морозоустойчивый, а ёмкость составляет внушительные 11700 мАч. Производитель обещает от 12 часов работы при температурах до -20, и до 5 часов на суровом морозе в -30.

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В виде дополнительных модулей доступны сканер отпечатка пальца и сканер штрих-кодов.

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