Стало известно, что за приложения будут предустанавливать на смартфоны в России
В декабре 2019 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон № 757423-7 об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры, планшеты, смарт-телевизоры. Вчера, 22 января 2020 года, было проведено заседание рабочей группы по исполнению данного закона при Экспертном совете ФАС России по информационным технологиям. Среди принявших участие в обсуждении: антимонопольное ведомство, Роспотребнадзор, операторы связи, производители программного обеспечения. По итогам этого мероприятия были определены сроки исполнения и предложены списки программ для установки.
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Первыми под действие закона попадут смартфоны. Уже с 1 июля 2020 на них нужно будет установить перед продажей карты с функцией навигатора и поисковик. Через год к списку добавятся приложение Госуслуги, клиенты соцсетей, мессенджер и антивирус, а с 2023 - и приложение для работы с платёжной системой Мир. Всё то же самое, кроме платёжного сервиса, с 1 июля 2021 станет обязательным и для планшетов.
рекламаОчередь компьютеров, весом до 10 кг, и смарт-тв придёт 1 июля 2022 и 1 июля 2023 годов, соответственно. Для них предусмотрена установка неких аудиовизуальных сервисов и приложений для просмотра телепрограмм I и II мультиплекса. Пока не ясно будет ли закон распространяться только на ноутбуки или зацепит и готовые системные блоки.
рекламаЗаниматься установкой ПО должны будут сами производители, либо официальные ретейлеры и дистрибьюторы. При этом конкретных приложений в дополнениях к закону нигде прописано не будет - только критерии выбора, решать придётся непосредственно исполнителям.
Это не последнее совещание по мерам исполнения данного закона, следующее собрание рабочей группы намечено на март 2020, после чего сроки и конкретные предложения могут измениться.
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