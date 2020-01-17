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Геймдизайнер из США Дэвид Яффе, известный как автор God of War и Twisted Metal, сообщил, что владеет точной информацией о том, что компания Sony официально анонсирует консоль нового поколения PlayStation 5 в феврале.

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И эта информация похожа на правду сразу по нескольким причинам. Во-первых, PlayStation 4 была показана в феврале на специальном мероприятии Sony. Во-вторых, с 14 января по 16 февраля в Нью-Йорке будет проходить особое мероприятие PlayStation Experience, приуроченное к 25-летнему юбилею серии PlayStation. Логично предположить, что именно во время его финала Sony и откроет новую главу в истории консоли, представив публике новинку. Кроме того, Sony уже официально отказалась от участия в Е3, так что они совершенно точно планируют показать всё, что у них есть либо до, либо после Е3. И вариант до - гораздо более вероятен, ибо начинать рекламную компанию такого важного для стремительно сдающей позиции компании продукта надо заранее. Особенно в текущих условиях, ведь по слухам, новая Xbox будет не только заметно производительнее, но и сможет запускать игры с площадок Steam и Epic Games Store.

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Кроме этого, сегодня инсайдер, известный как Alcoholikaust, ранее первый сливший в сеть изображение девкита PS5, выложил фото якобы окончательного дизайна консоли нового поколения от японцев. И выглядит достаточно правдоподобно, очень в стилистике Sony.





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