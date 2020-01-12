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Сервис Яндекс.Маркет подвёл некоторые итоги 2019 года в области наиболее популярных товаров в различных сегментах, в том числе комплектующих для ПК. В первую очередь нас конечно же интересует, кто стал лидером в таких стратегически важных разделах, как процессоры и видеокарты.

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По части процессоров никаких сюрпризов - AMD доминирует. Пользователи сервиса совершали покупки процессоров этой фирмы в 53% случаев. А топ-5 самых популярных моделей выглядит так:

AMD Ryzen 5 2600 AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i9-9900K AMD Ryzen 5 1600 AMD Ryzen 7 2700X.

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Наибольший интерес вызвали 6-ядерные модели всех трёх поколений Ryzen, что неудивительно, учитывая отличное соотношение цены и производительности.

В стане видеокарт всё сложно. Топ-5 видеокарт по моделям выглядит так:

Gigabyte Radeon RX 570 GAMING 8G MI MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 Special Edition 8GB Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX 4ГБ.

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Модели на чипах AMD превалируют, но при этом по доле в общих продажах AMD сильно отстаёт. Видеокарты Radeon выбрали лишь 31% покупателей, против, соответственно, 69% у NVIDIA.

Как видим, в целом в 2019 году большинство пользователей отдавали предпочтение среднебюджетным комплектующим с хорошим соотношением цены и производительности. В 2020 году ожидается множество новинок от всех основных игроков рынка, однако, вероятнее всего, большинство из них выйдут во второй половине года, а значит основу будущей статистики самых популярных покупок вновь составят модели существующих поколений.