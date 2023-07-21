Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
На саммите в Вильнюсе дали Зеленскому понять, что альянс не хочет войны с Россией - замгенсека НАТО
Вступление Украины в североатлантический альянс привело бы к прямой военной конфронтации сторон.

реклама

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что на саммите североатлантического альянса в Вильнюсе украинскому президенту Владимиру Зеленскому были даны объяснения, почему Украину не приглашают в военный блок.

По словам чиновника, приглашение Украины в НАТО означало бы вмешательство стран-участников военного блока в военный конфликт и, соответственно, прямую военную конфронтацию с Россией, которую никто не желает увидеть.

реклама

Тем не менее, Мирча Джоанэ указывает на то, что прошедший саммит приблизил Украину к вступлению в НАТО. Стоит отметить, что именно тогда заговорили о необходимости выполнения страной условий вступления, о которых украинское правительство не было в курсе.

Как итог, по итогам долгожданного саммита Украина не смогла получить весомые гарантии безопасности, обещание пригласить страну в НАТО после завершения боевых действий. Украинцы смогли рассчитывать лишь на утверждение многолетних программ военной поддержки без анонсов предоставления какого-то нового оружия, способного поменять ход боевых действий в пользу украинской армии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #нато #зеленский
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Украине заявили о готовности пойти на любые риски для возобновления экспорта зерна без России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
73
Вагнер (Уткин): Это не конец, это только начало самой большой работы в мире
20
Российские войска сумели перехватить крылатые ракеты Storm Shadow
7
Samsung представила GDDR7 DRAM со скоростью 1,5 ТБ/с для видеокарт следующего поколения
6
Майнеры закупаются ASIC-оборудованием готовясь к новому криптолету
5
Оценив результаты противостояния на Украине в Британии начали приводить ВПК в чувство
3
В США заявили, что будут содействовать поставкам украинского зерна на мировые рынки
3
Realme выпустила клон iPhone 14 Pro Max – новый C53 в 10 раз дешевле и получил 108 Мп камеру
2
В ЮАР заявили, что Россию на саммите БРИКС в Йоханнесбурге будет представлять Лавров
2
Волгоградец купил вещи в ЦУМе в 848 раз ниже рыночной стоимости и выиграл дело в Верховном суде РФ
3
С 20 июля все иностранные суда следующие в порты Украины, считаются перевозчиками военных грузов
6
Инсайдеры назвали 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат прошивку MIUI 15 на Android 14
+
The Washington Post: Украина уже начала применять кассетные боеприпасы на юго-востоке страны
4
Valve подняла стоимость ключей и капсул в Counter-Strike: Global Offensive
+
Немецкий завод бронетехники на территории Украины может стать целью для российски ракет
3
На Землю обрушился мощнейший выброс плазмы с Солнца
+
Спикер ВВС ВСУ: Украина пока не имеет возможность сбивать российские ракеты «Оникс»
2
Европейский парламент отказался от идеи введения потолка на доходы электрокомпаний
+
Новый супердрон летает на 20 километров в высоту и способен не приземляться в течение года
4
Пригожин пообещал сделать белорусскую армию второй армией мира
5

Популярные статьи

Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
92
На Западе оценили начало строительства в России новых модификаций Су-75 Checkmate
15
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
8
Почему Россия вышла из зерновой сделки и как это решение отразится на СВО
7
Купил игровой 2k монитор Gnef N2749IPS - топ за свои деньги
12
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
49
Перспективный турецкий ударный беспилотник "Raider" будет охранять пески Ближнего Востока
2
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
54
Очень краткое тестирование в игре Forever Skies
4
Разбираемся, имел ли место вакцинный геноцид в пандемию COVID-19 и есть ли виновные в этом
15

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
16:39
И что говорит?
Игорь Стрелков задержан за экстремизм, в его квартире проводят обыск
Mur
16:37
Скорее дискредитация, чем "дискримитация".
Игорь Стрелков задержан за экстремизм, в его квартире проводят обыск
Серёга Чикачёв
16:33
Там данные по дальности занижены с400 и на 600 летят
Если F-16 с HARM попытаются атаковать российские С-400, потери ВСУ будут высоки – западные эксперты
Muro
16:32
Первое. А разве есть Су75 в металле? Второе, как там двигатели 2 этапа и плоские сопла на Су57? Видел видео с Амура что на плоских соплах поставили крест. Ну и третье.. А России реально нужен однодвиг...
На Западе оценили начало строительства в России новых модификаций Су-75 Checkmate
infer1905
16:29
Все нормально с апдейтом, я потом еще и следующее превью накатил: зы у кого-то просто руки из жопы растут.
Обновление Windows 10 приводит к зависанию игр и ПО, а также общему замедлению ПК
Shatun29
16:27
Сразу уж аппарат для телепортации и лучи смерти. Минные поля это обязательная часть линии обороны они на что собственно надеялись что одна из лучших армий мира не в курсе как оборонительные рубежи ста...
Боец ВСУ: Мины каждые полметра, танки бесполезны, двигаться можно только пешком
Mur
16:22
Я не говорю, что все его слова ложь. Я говорю лишь, что рассматривать его интервью-монологи нужно лишь до того времени, когда он начал работать на киевскую пропаганду. С того момента, как он начал дав...
Задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
Александр Пономарев
16:22
да в общем никак ситуация не изменится, Украине конец по любому
Украина получит ракеты HiMARS большой дальности - что это значит и как изменит ситуацию
Илья Дорофеев
16:21
Нюанс в том что про Абу Грей , Клуни как то забыл
Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
Александр Пономарев
16:19
нашел на вики табличку, по количеству танков по странам, за 2021 год, так у европейцев танков считай и нет вообще... разве что у Греции.. да и у той больше, чем у материковых всех вместе взятых %)
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем