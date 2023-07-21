Вступление Украины в североатлантический альянс привело бы к прямой военной конфронтации сторон.

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что на саммите североатлантического альянса в Вильнюсе украинскому президенту Владимиру Зеленскому были даны объяснения, почему Украину не приглашают в военный блок.

По словам чиновника, приглашение Украины в НАТО означало бы вмешательство стран-участников военного блока в военный конфликт и, соответственно, прямую военную конфронтацию с Россией, которую никто не желает увидеть.

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Тем не менее, Мирча Джоанэ указывает на то, что прошедший саммит приблизил Украину к вступлению в НАТО. Стоит отметить, что именно тогда заговорили о необходимости выполнения страной условий вступления, о которых украинское правительство не было в курсе.

Как итог, по итогам долгожданного саммита Украина не смогла получить весомые гарантии безопасности, обещание пригласить страну в НАТО после завершения боевых действий. Украинцы смогли рассчитывать лишь на утверждение многолетних программ военной поддержки без анонсов предоставления какого-то нового оружия, способного поменять ход боевых действий в пользу украинской армии.