Их активнее стали применять в последнее время.

Последние три дня участились ракетные обстрелы Одессы на фоне спланированной атаки на Крымский мост. Как итог, российская армия задействует различные типы ракет и иранские беспилотные летательные аппараты для поражения целей в городе на юге Украины. Одна из таких ракет, с которыми украинца сложно бороться - советская сверхзвуковая противокорабельная ракета «Оникс»

Как объяснил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, украинская армия пока не имеет возможности сбивать вышеуказанные ракеты. Дело в том, что они летят на скорости более 3 000 километров в час, а также на высоте 10 - 15 метров над водой.

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Украинский офицер уточняет, что ракета «Оникс» предназначена для уничтожения кораблей, но россияне используют их для атаки на портовую инфраструктуру Одессы.

Хотя сбивать ракету не получается, Юрий Игнат поясняет, что всё ещё можно влиять на её траекторию полёта, например с помощью средств радиоэлектронной борьбе. Он добавил, что не все эти ракеты долетают до своей цели, но какая-то часть всё же долетает.