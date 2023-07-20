После атаки на Крымский мост в Одессе участились обстрелы.

После недавней спланированной атаки на Крымский мост в Одессе участились обстрелы с применением различных типов ракет(наземного и морского базирования) и иранских беспилотников Shahed-136/131. Как результат, ряд административных зданий, стратегических, логистических объектов и других обозначенных российской стороной целей были повреждены.

По утверждению украинских властей, 19 июля в результате атаки на портовую и критическую инфраструктуру ракеты «Оникс» и Х-22 попали в зерновые и масляные терминалы, повредив резервуары, оборудование для загрузки.

реклама

Как утверждает Президент Украины Владимир Зеленский, в портах хранилось около миллиона тонн продовольствия. Обозначенный объём должен был быть направлен в страны Африки и Азии. Более того, по словам украинского президента, из-за вчерашней атаки пострадал портовой терминал, где находилось 60 тысяч тонн агропромышленной продукции, предназначенной для Китая.

Сегодня ночью Одесса также подверглась обстрелам, но основной целью стали объекты логистики и административные здания города.