Он предлагает эффективнее накладывать санкции на причастные к частной военной компании лица.

Американский актёр Джордж Клуни, известный ещё как сооснователь проекта по противодействию террору The Sentry, написал в издании The Economist статью с призывом к Соединённым Штатам Америки и Европейскому союзу создать совместную коалицию по ликвидации бизнес-империи ЧВК «Вагнер» в Африке.

Организация The Sentry провела расследование, где якобы доказала факт проведения пыток бойцами ЧВК «Вагнер» в странах Африке. Наёмники во время выполнения своих заданий ликвидировали всех свидетелей преступлений и путём запугивания пытались расширять своё влияние, имея при этом малочисленное количество личного состава. Об этом организации также рассказали африканские военные, находящиеся в неформальном подчинение «вагнеровцев»

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Клуни предлагает международному сообществу сосредоточиться на привлечение причастных к ЧВК «Вагнер» лиц к финансовой и юридической ответственности. В частности тех, кто обслуживает частную военную компанию - юристов и финансистов.

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nullНюанс в том, что западные страны итак накладывают санкции на причастных к наёмникам компаниям или конкретным лицам.