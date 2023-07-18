Комплекс дорогостоящий в обслуживании.

Ещё в мае после доставки зенитно-ракетных комплексов Patriot Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для полной безопасности в небе украинцам не хватает только противоракетной системы Theater High Altitude Area Defense(THAAD, «Тэд»)

Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что поступают очень хорошие новости с Вашингтона, где рассматривают возможность предоставления Украине вышеупомянутого противоракетного комплекса. THAAD является относительно новым оружие в американской армии, разработанным в 2008 году. В отличие от Patriot, способного прикрыть собой город, «Тэд» может закрыть целый регион или направление.

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Более того, Гончаренко допускает даже возобновление авиасообщение, с уточнением, что это если забегать сильно вперёд.

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Впрочем, даже если украинский депутат имеет действительно надёжные источники, обслуживание данного вида ПРО, как и он сам, является очень дорогостоящей. Комплекс стоит около 2,3 миллиардов долларов, радиолокационная станция AN/TPY-2 к нему ещё 574 миллионов долларов. К тому же если полагаться на опыт закупок американской армии, то в 2013 году 36 противоракет THAAD обошлись для американцев 777 миллионов долларов.