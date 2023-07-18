Но выступает за урегулирование конфликта политическим путём.

Иранское издание nournews, цитируя Министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна, сообщает о фактической поддержки иранским правительством территориальной целостности Украины. Произошло это на фоне заявления России, которое поставило под сомнение принадлежность Ирану трёх островов в Персидском заливе.

Дело в том, что российские власти во время стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива подписали заявление, в ходе которого небольшая доля территориальной целостность Ирана была задета. Иран вызвал российского посла в Министерство иностранных дел страны для объяснений, а также призвал Россию исправить ситуацию.

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В связи с этим Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран верит в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом для всех стран на основе международного права. Он также добавил, что в Иране поддерживают урегулирование российско-украинского конфликта путём политического диалога.

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Тем не менее, иранские власти решили выразить свой знак протеста на фоне российских действий, которые были неугодны интересам Ирана.