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Белый дом: Членство Украины в НАТО не подлежит обсуждению
Всё уже было решено на саммите в Вильнюсе.

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На прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе была озвучена позиция, что Украина обязательно станет страной-участником североатлантического альянса, однако после ратификации их заявки участниками военного блока и выполнения всех обозначенных условий. Украинское правительство пришло в недоумение, так как впервые слышит о каких-то условиях вступления.

Советник президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS,  что вопрос о членстве Украины в НАТО не подлежит дальнейшему обсуждению. Связано это с тем, что все решения уже были приняты на саммите в Вильнюсе, где будущее Украины определили в североатлантическом альянсе.

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Салливан отметил, что украинская армия продолжит получать вооружение и другую необходимую военную поддержку от западных союзников.

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Как неоднократно обозначал американский президент Джо Байден, и с чем согласен украинский президент Владимир Зеленский, Украина никак не станет участником НАТО до окончания боевых действий. Причём окончится они должны с сохранением действующего украинского правительства.

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#украина #сша #нато
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