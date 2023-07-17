Всё уже было решено на саммите в Вильнюсе.

На прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе была озвучена позиция, что Украина обязательно станет страной-участником североатлантического альянса, однако после ратификации их заявки участниками военного блока и выполнения всех обозначенных условий. Украинское правительство пришло в недоумение, так как впервые слышит о каких-то условиях вступления.

Советник президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS, что вопрос о членстве Украины в НАТО не подлежит дальнейшему обсуждению. Связано это с тем, что все решения уже были приняты на саммите в Вильнюсе, где будущее Украины определили в североатлантическом альянсе.

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Салливан отметил, что украинская армия продолжит получать вооружение и другую необходимую военную поддержку от западных союзников.

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Как неоднократно обозначал американский президент Джо Байден, и с чем согласен украинский президент Владимир Зеленский, Украина никак не станет участником НАТО до окончания боевых действий. Причём окончится они должны с сохранением действующего украинского правительства.