Инструменты на основе ИИ наводят на цель, рассчитывают боекомплект и график ударов.

Издание Bloomberg, ссылаясь на источник в виде представителей Армии обороны Израиля(ЦАХАЛ), пишет, что израильская армия активно использует искусственный интеллект для планирования ударов. В этом помогают инструменты на основе искусственного интеллекта, такие, как Fire Factory, которая основывает решения на информации о ранее проведённых военными ударах.

Источники рассказывают журналистам издания, что искусственный интеллект руководствуется огромными объёмами данных, а его выводы используются при определении целей ударов. Вышеупомянутый инструмент на основе искусственного интеллекта может подсказать цель, рассчитать боекомплект и составить график ударов.

Предполагается, что израильская армия могла получить опыт использования искусственного интеллекта в военных целях во время 11-дневного конфликта в Секторе газа, который произошёл в 2021 году. Тем не менее, вся информациях о подобных системах находится под грифом секретности.

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Журналисты Bloomberg добавили, что международное законодательстве никак не регулирует использование искусственного интеллекта в военных целях.