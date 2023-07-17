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Источники рассказывают журналистам издания, что искусственный интеллект руководствуется огромными объёмами данных, а его выводы используются при определении целей ударов. Вышеупомянутый инструмент на основе искусственного интеллекта может подсказать цель, рассчитать боекомплект и составить график ударов.
Предполагается, что израильская армия могла получить опыт использования искусственного интеллекта в военных целях во время 11-дневного конфликта в Секторе газа, который произошёл в 2021 году. Тем не менее, вся информациях о подобных системах находится под грифом секретности.
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Журналисты Bloomberg добавили, что международное законодательстве никак не регулирует использование искусственного интеллекта в военных целях.