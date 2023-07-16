Страна пытается доказать свою преданность альянсу.

В последнее время турецкое правительство, в частности президент Турции Реджеп Эрдоган, изменили свою риторику касаемо расширения НАТО, в том числе вступления Швеции в состав североатлантического альянса. Турецкие власти делают всё больше заявлений в угоду военному блоку.

Глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в интервью иданию Middle East Eye заявил, что Турция не выступает против вступления какой-либо страны в военный блок, считая это необходимым для обеспечения глобальной безопасности.

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Турецкий чиновник подчеркнул, что его страна неоднократно принимала участие во всех самых сложных учениях НАТО, а также стремится к выделению 2% ВВП на оборону, как это делают другие страны-участники альянса

Фахреттин Алтун считает, что Турция уже давно имеет приверженность к НАТО, которое защитило Европу. По мнению турецкого политика, участие турков жизненно важно для безопасности континента.

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Стоит отметить, что Турция фактически контролирует географический сухопутный мост между странами запада и востока. По этой причине турецкие власти обязаны действовать в интересах североатлантического альянса - считает турецкий политик.