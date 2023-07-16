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Критика Зеленского в адрес НАТО могла оставить Украину без каких-либо результатов на саммите
Украинский президент раскритиковал альянс за неопределённую позицию касаемо членства его страны в военном блоке.

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В первые дни саммита НАТО в Вильнюсе Президент Украины раскритиковал сообщество североатлантического альянса за неопределённую позицию касаемо членства его страны в военном блоке. В связи с этим западные чиновники были недовольны неблагодарностью украинского президента.

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью LRT заявил, что своими словами Зеленский чуть не погубил все результаты Вильнюсского саммита. Он понимает эмоции коллеги, которому приходится управлять страной во время боевых действий. К тому же он допускает, что таким образом украинский президент хотел настроить западных союзников на большие старания по поддержке Украины.

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Тем не менее, литовский президент обозначил, что саммит в Вильнюсе выжал из себя всё возможное, а давление со стороны Владимира Зеленского ставило под угрозу срыва все принятые на нём решения. Союзники попросту обиделись на украинского президента из-за его неблагодарности.

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Гитанас Науседа отказался называть конкретные страны, которые держат обиду на Зеленского. Однако такие есть, хотя и далеко не все.

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#украина #нато #зеленский
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