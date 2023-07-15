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Запад ведёт переговоры о прекращении конфликте в Украине ежедневно - МИД Германии
Но помех для поставок оружия в этом не видит.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговоры о достижении мира на украинских территориях с урегулированием вооружённого конфликта Украины и России идут ежедневно, а она принимает в них непосредственное участие. Тем не менее, немецкий министр не видит помех для поставок вооружения украинской армии, считая, что эти два процесса могут происходить одновременно.

Бербок утверждает, что до февраля 2022 года многие страны пытались предотвратить боевые действия, но всё было напрасно, поэтому сейчас важным является оказывать Украине военную помощь.

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По мнению чиновницы, если бы западных танков и противовоздушной обороны у украинской армии не было, то жертв было бы гораздо больше. Таким образом она призвала нарастить военную поддержку Украины.

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Стоит отметить, что западные страны объясняют военную помощь Украине попыткой выбить украинцами более выгодных условий для переговорного процесса, вернув под свой контроль территории. В России же считают, что любые военные поставки лишь усугубляют ситуацию.

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#россия #украина #германия #бербок
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