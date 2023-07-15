Он считает, что украинцам должны были назвать сроки приглашения в альянс.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, известный своими дружественными отношениями с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также проукраинской позицией, выступил с критикой по отношению к НАТО из-за прошедшего саммита в Вильнюсе.

По мнению британского политика, когда западные страны ехали на саммит, они должны были понимать необходимость предоставить Украине понятный план вступления в НАТО и дать приглашение в военный блок по окончанию боевых действий. Как итог, была поднята тема о каких-то условиях вступлениях, они расстроили Зеленского, ведь украинское правительство о них абсолютно впервые слышит.

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Борис Джонсон считает, что запад должен быть благодарен украинцам за их борьбу в интересах североатлантического альянса, в которой не погиб ни один солдат НАТО. Более того, бывший глава британского правительства уверен, что пока украинцы не в НАТО, Россия не забудет про своего соседа, продолжив постепенно интегрировать его территории.

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Джонсон дал оценку ситуацию, назвав причиной происходящего - веру запада в решение конфликта путём переговоров: западные страны допускают, что вопрос членства Украины в НАТО может стать частью сделки.