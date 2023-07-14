Она позволит украинцам дальше транспортировать зерно через Чёрное море

Неделю назад турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция хочет добиться в продлении «зерновой сделки» на три месяца вместо двух. Тогда же была информация о готовности запада предоставить дочерней компании «Россельхозбанк» доступ к межбанковской системе SWIFT.

Срок действия текущего договора завершается уже 17 июля, но из-за разногласий Украины с Россией в выполнении российских условий сделки её реализация искусственно замедляется.

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По словам турецкого президента, российский президент Владимир Путин уже согласен на продления «зерновой сделки», однако, как сообщает пресс-секретарь Кремля, российская сторона не делала никаких заявлений, касающихся продления Черноморской зерновой инициативы.

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Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что американское правительство заинтересовано в продлении зернового соглашения, так как отказ России продлевать инициативу «создаст угрозу развивающимся странам»