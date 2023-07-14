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Орбан: Украина утратила свой суверенитет и зависит от США
Боевые действия закончатся тогда, когда решит запад - считает политик.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос завершения боевых действий напрямую зависит от Соединённых Штатов Америки. Однако, как говорит венгерский политик, американцы этого не хватит и почему так, они не раскрыли даже на саммите НАТО в Вильнюсе.

Глава венгерского правительства считает, что Украина фактически потеряла суверенитет. Страна не имеет собственных денег, военной промышленности и не имеет собственного военного производства. Всё вооружение украинская армия получает от американцев.

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Таким образом Орбан пытается сказать, что если американское правительство решит прекратить военные поставки, то украинская армия быстро исчерпает имеющиеся запасы и за максимально короткий период будет вынуждена нести большие потери, отходить на выгодные оборонительные рубежи, сдавая при этом свои земли.

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За несколько дней до этого Виктор Орбан призвал запад остановить поставки и поскорее сесть за стол переговоров. Аргументом венгерского политика служило то, что на территории Закарпатья находятся десятки тысяч этнических венгров, которые находятся в непосредственной опасности.

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#украина #сша #венгрия #орбан
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