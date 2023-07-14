Их уже доставили украинской армии.

Неделю назад американский президент Джо Байден объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов как аналог фугасным артиллерийским боеприпасам калибра 155-мм, дефицит которых в украинской армии союзники компенсировать не могут. Политик назвал это решение вынужденной и временной мерой.

Уже несколько дней назад иностранные издания начали писать, что украинская армия получила новый тип боеприпасов, но пока не использует его на поле боя. Директор по операциям Объединённого штаба Министерства обороны Соединённых Штатов Америки генерал Дуглас Симс заявил, что вместе с поставленными американскими кассетными боеприпасами имеются и отправленные другими странами снаряды, которые уже доставлены в Украину.

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Не так давно Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что поставленные украинской армии кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным объектам. Американцы получили гарантии по неприменению кассетных бомб по населённым городам или российским территориям.