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Издание The Wall Street Journal пишет, что спустя несколько часов после вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» в рядах российской армии начали проходить массовые чистки. От исполнения обязанностей было отстранено или уволено 15 офицеров, 13 было задержано для допросов.
The Wall Street Journal также пишет про задержание генерала Сергея Суровикина, который имеет контакты с Евгением Пригожиным. По данным издания, его допрашивают в Москве, однако он никто никаких обвинений ему не предъявляет. Допускается, что офицер мог знать о планах мятежа, но не принимал личного участия в нём.
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Стоит отметить, что российское военное командование неоднократно опровергало факт задержания или ареста Суровикина. В Государственной думе говорили, что российский генерал сейчас находится на «отдыхе»
Журналистам издания известно об отстранении генерал-полковника Андрея Юдина и генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, задержании генерал-полковника Михала Мизинцева на фоне так называемых «чисток»