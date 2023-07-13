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Не так давно произошла неофициальная встреча Директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с Директором центрального разведывательного Соединённых Штатов Америки Уильямом Бернсом. Как ранее обе стороны обозначали, они не обсуждали тему Украины, хотя в средства массовой информации просочилась совершенно другая информация.
В рамках своего мирного плана американцы предложили:
- Заморозить нынешнюю линию боевого соприкосновения;
- Внеблоковый статус Украины, накладывающий запрет на вступление в НАТО;
- Проведение референдумов на территории Крыма, Луганской и Донецкой областей под контролем Организации Объединённых Наций (О Запорожской и Херсонской областей речи нет, скорее всего, они вернутся под контроль Украины);
- Перевыборы всех органов властей в Украине и России.
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Уже после прошедших перевыборов украинское правительство может претендовать на членство в Европейском союзе, присоединившись к нему к 2025 году. Молдова сможет стать членом союза к 2026 году.В любом случае, такие условия не устроят как Украину, так и Россию. Украина не будет ставить под сомнение свои территориальные претензии, учитывая, что за 9 лет население подконтрольных России городов русифицировалось и вряд ли вернётся обратно. Россию также не устроят условия по территориальному вопросу, тем более перевыборы в органах государственной.
Впрочем, все эти условия имеют очень тонкую юридическую грань, ведь просто так организовывать внеплановые выборы не выйдет, отменить прописанный в украинской конституции план евроатлантической интеграции тоже не просто, как и убрать из российской конституции вхождение в состав государства подконтрольные России украинские территории.
*Информация не является официально подтвержденной ни одной из сторон.