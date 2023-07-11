На начавшемся саммите НАТО в Вильнюсе ряд европейских чиновников изначально предупредили, что вопрос присоединения Украины к североатлантическому альянсу решаться здесь не будет. В планах стран-участников военного блока обсудить дальнейшую программу поддержки украинского государства. Министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что финальный документ саммита не имеет каких-либо указаний по точному времени принятия украинцев в североатлантический альянс.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил отмену плана действий по членству для Украины, чтобы ускорить процесс её присоединения в североатлантический альянс. В то же время он считает, что главной целью является победа украинцев, иначе ни о каких гарантиях безопасности идти речи и не может.
В свою очередь, польский президент Анджей Дуда считает возможным отправление миротворческого контингента из польской армии, если боевые действия завершатся, а результаты переговорного процесса будут удовлетворительными.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова Столтенберга про возможную сокращённую процедуру вступления Украины в НАТО, назвав её очень опасной для европейской безопасности.