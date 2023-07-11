Украинское правительство хотело получить гарантии, что их страна станет членом военного блока после окончания боевых действий/

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

На начавшемся саммите НАТО в Вильнюсе ряд европейских чиновников изначально предупредили, что вопрос присоединения Украины к североатлантическому альянсу решаться здесь не будет. В планах стран-участников военного блока обсудить дальнейшую программу поддержки украинского государства. Министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что финальный документ саммита не имеет каких-либо указаний по точному времени принятия украинцев в североатлантический альянс.

реклама

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил отмену плана действий по членству для Украины, чтобы ускорить процесс её присоединения в североатлантический альянс. В то же время он считает, что главной целью является победа украинцев, иначе ни о каких гарантиях безопасности идти речи и не может.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда считает возможным отправление миротворческого контингента из польской армии, если боевые действия завершатся, а результаты переговорного процесса будут удовлетворительными.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова Столтенберга про возможную сокращённую процедуру вступления Украины в НАТО, назвав её очень опасной для европейской безопасности.