Вчера турецкий президент Реджеп Эрдоган, блокировавший вступление Турции в НАТО, вместо ряда условий, выдвинутых шведскому правительству, предложил западу сделку: турецкий парламент ратифицирует членство шведов в североатлантическом альянсе, если турков возьмут в Европейский союз.
реклама
Турецкий телеканал CNNTurk сообщает, что парламент Турции, скорее всего, сможет одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО уже на осенней сессии местного парламента.
В Белом дома также прокомментировал ситуацию с заявлением Эрдогана. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден выразил поддержку согласию Эрдогана снять вето на приём Швеции в военный блок. В Кремле же считают, что турецкому правительству не стоит надеется на членство в Европейском союзе, так как Турцию там не ждут.
Другие местные издания пишут, что пока что нет конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом вопроса членства Турции в НАТО и сама процедура займёт время. В то же время сам факт, что после долгих категорических отказов шведам во вступлении в североатлантический альянс, турки наконец-то допустили вступление страны в него, уже о многом говорит.