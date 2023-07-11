Связано это с выдачей командиров «Азова» Киеву.

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Не так давно была новость о том, что Президент Украины Владимир Зеленский после своего визита в Стамбул решил вывезти командиров «Азова», отпущенных в ходе обмена военнопленными с Россией, во Львов. Нюанс в том, что турецкий президент Реджеп Эрдоган гарантировал пребывание украинских офицеров под домашним арестом в Турции до окончания боевых действий.

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Ситуация была прокомментирована пресс-секретарём российского президента Дмитрием Песковым, который напомнил туркам о заявленных ими гарантиями и что они из не соблюдают. О решении вывезти украинских командиров во Львов никто российское правительство не уведомил, нарушив соглашение.

Глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что на фоне произошедшей ситуации Турция превращается из нейтральной страны в «недружественную»

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Он также упомянул заявления турецких властей об одобрении идеи ускоренного принятия Украины в НАТО. Страна в целом поддерживает членство украинцев в североатлантическом альянсе.