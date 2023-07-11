Страна является кандидатом в союз с 1999 года.

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

После событий 24 февраля 2022 года Финляндия и Швеция решили отвергнуть свой внеблоковый статус, примкнув к НАТО. Как итого, спустя чуть более года финны смогли вступить в североатлантический альянс, а шведы не продвинулись дальше, так как их заявку блокирует Турция.

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Турецкий президент Реджеп Эрдоган выдвигал условия шведскому правительству для вступления их страны в НАТО. В них входит выдача сторонников Рабочей партии Курдистана(повстанческое движение в Турции), отмена введённого в 2019 году запрета на экспорт оружия в Турцию, а ситуацию обострило ещё и действия лидера антиисламской партии Расмуса Палудана, который сжёг Коран перед зданием турецкого посольства в Стокгольме.

Однако Эрдоган решил предложить западу сделку: его страна подтвердит присоединение Швеции к НАТО, а Турция вступит в Европейский союз. Турецкий президент твёрдо заявил, что необходимо открыть для Турции дверь в европейский экономический союз, а она откроет дверь для Швеции в НАТО. Он повторит своё предложение на саммите североатлантического альянса в Вильнюсе.

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Стоит отметить, что турки подали заявку в Европейский союз ещё в 1987 году. В 1999 году их признали кандидатам на вступление в экономический союз.