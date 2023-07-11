После событий 24 февраля 2022 года Финляндия и Швеция решили отвергнуть свой внеблоковый статус, примкнув к НАТО. Как итого, спустя чуть более года финны смогли вступить в североатлантический альянс, а шведы не продвинулись дальше, так как их заявку блокирует Турция.
реклама
Турецкий президент Реджеп Эрдоган выдвигал условия шведскому правительству для вступления их страны в НАТО. В них входит выдача сторонников Рабочей партии Курдистана(повстанческое движение в Турции), отмена введённого в 2019 году запрета на экспорт оружия в Турцию, а ситуацию обострило ещё и действия лидера антиисламской партии Расмуса Палудана, который сжёг Коран перед зданием турецкого посольства в Стокгольме.
Однако Эрдоган решил предложить западу сделку: его страна подтвердит присоединение Швеции к НАТО, а Турция вступит в Европейский союз. Турецкий президент твёрдо заявил, что необходимо открыть для Турции дверь в европейский экономический союз, а она откроет дверь для Швеции в НАТО. Он повторит своё предложение на саммите североатлантического альянса в Вильнюсе.
Стоит отметить, что турки подали заявку в Европейский союз ещё в 1987 году. В 1999 году их признали кандидатам на вступление в экономический союз.