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Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт и за 5 минут, но ценой Украины
Таким образом украинский президент прокомментировал заявления Трампа про завершения конфликта за 24 часа.
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Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно упоминал, что первой своей задачей, которую он выполнит до входа в Овальный кабинет, будет завершить боевые действия на украинских территориях, даже если ради этого украинцам придётся отдать свои земли.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт всего за 5 минут, но ценой Украины. Он отметил, что украинское правительство с таким исходом бы не согласилось.

Во время своего интервью изданию ABC News украинский президент обратился к американцам, скептически настроенным к военной поддержке Украины. Он объяснил, что «украинцы - люди, известные умеренным аппетитом», и когда вооружения будет достаточно для победы, тогда и помощи тоже будет достаочно.

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Украинский президент подчёркивает необходимость сохранения двухпартийной поддержки Украины, осознавая, что от некоторых американских чиновников всё чаще поступают сигналы по сокращению помощи Украине.

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#украина #сша #зеленский #байден #трамп
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