Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно упоминал, что первой своей задачей, которую он выполнит до входа в Овальный кабинет, будет завершить боевые действия на украинских территориях, даже если ради этого украинцам придётся отдать свои земли.
реклама
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт всего за 5 минут, но ценой Украины. Он отметил, что украинское правительство с таким исходом бы не согласилось.
Во время своего интервью изданию ABC News украинский президент обратился к американцам, скептически настроенным к военной поддержке Украины. Он объяснил, что «украинцы - люди, известные умеренным аппетитом», и когда вооружения будет достаточно для победы, тогда и помощи тоже будет достаочно.
Украинский президент подчёркивает необходимость сохранения двухпартийной поддержки Украины, осознавая, что от некоторых американских чиновников всё чаще поступают сигналы по сокращению помощи Украине.