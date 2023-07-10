Украинцы могут получить обещание по долгосрочному финансированию их армии.

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обозначал, что хотел бы услышать на саммите НАТО гарантии по вступлению его страны в североатлантический альянс после окончания боевых действий. Причём его интересуют не слова про «открытые двери» в военный блок, а чёткое обещание принять государство в него когда наступит время. Американский президент Джо Байден не разделяет позицию Зеленского, считая страну не готовой к вступлению в североатлантический альянс.

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Издание Politico, ссылаясь на свои источники, пишет, что страны-участники НАТО в самый последний момент решили согласовать гарантии безопасности для Украины, которые им будут предложены на саммите в Вильнюсе. Штаты назначили представителя Пентагона Колина Каля ответственным за доведение переговоров по украинским гарантиям до конца. Это станет последней "миссией" для американского чиновника, который вскоре уходит со своего поста.

По информации издания, ожидается, что Украина не получит твёрдого обещания по членству в НАТО, как она этого хотела, но получит нечто другое: союзники гарантируют украинцам продолжение финансирования их армии в долгосрочной перспективе. В это входит поставки вооружением, обучение личного состава, оборудование, финансирование и предоставление разведывательных данных.

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Саммит североатлантического альянса пройдёт с 11 по 12 июля. Его посетит как украинский, так и американский президент.